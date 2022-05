Il fallimento degli attacchi di Killnet e la propaganda contro l’Italia: «Siete la preda più facile» (Di martedì 31 maggio 2022) Doveva essere l’attacco definitivo. Per le prime ore di lunedì 30 maggio, Killnet aveva annunciato «un colpo irreparabile» all’Italia e alle sue strutture informatiche. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale aveva anche diramato un’allerta. Invece nulla. Il collettivo di hacker filorussi non ha causato nessun danno alle strutture informatiche del nostro Paese. Il sito del ministero della Difesa ha traballato per qualche ora, così come quello della Polizia di Stato ma tutto poi è rientrato. L’unico attacco che sembrava andato a segno, quello a Poste Italiane, si è rivelato solo un problema tecnico interno alla rete. Il grande piano di Killnet non è andato a segno e forse ora nelle chat del collettivo si inizia a intuire meglio la strategia di questi criminali informatici. Nelle ultime ore nei canali Telegram legati a ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Doveva essere l’attacco definitivo. Per le prime ore di lunedì 30 maggio,aveva annunciato «un colpo irreparabile» ale alle sue strutture informatiche. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale aveva anche diramato un’allerta. Invece nulla. Il collettivo di hacker filorussi non ha causato nessun danno alle strutture informatiche del nostro Paese. Il sito del ministero della Difesa ha traballato per qualche ora, così come quello della Polizia di Stato ma tutto poi è rientrato. L’unico attacco che sembrava andato a segno, quello a Poste Italiane, si è rivelato solo un problema tecnico interno alla rete. Il grande piano dinon è andato a segno e forse ora nelle chat del collettivo si inizia a intuire meglio la strategia di questi criminali informatici. Nelle ultime ore nei canali Telegram legati a ...

