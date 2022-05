I carabinieri sequestrano sette cardellini nel Napoletano

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –detenuti illegalmente sono stati sequestrati daidel Nucleo Cites di Napoli, in collaborazione con quelli della stazione di San Prisco (Caserta) e con le guardie zoofile del Wwf, al termine di un servizio antibracconaggio. Gli uccelli, della specie “carduelis carduelis”, sono stati trovati nel sottotetto di un immobile nel comune di San Prisco. I, affermano i, appartengono alla fauna selvatica, che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato; inoltre, figurano tra le specie minacciate di estinzione ricomprese nella Convenzione di Berna. Gli esemplari in questione erano privi di anello inamovibile alle zampe e l’inanellamento, spiegano ancora i, deve essere effettuato nei primi ...

