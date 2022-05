Green pass dal 1° giugno stop per l’ingresso in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – . Scade infatti oggi, 31 maggio, l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l’ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. Ricordiamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza invita a indossare ancora la mascherina Speranza commenta il test Covid in 12 minuti Per Speranza bisogna resistere Per Speranza la situazione è ancora molto seria stop mascherine al chiuso? Speranza: “Confronto in corso” Speranza firma l’ordinanza, fino al 15 giugno mascherine per trasporti e cinema Leggi su webmagazine24 (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – . Scade infatti oggi, 31 maggio, l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede ilper entrare in. La misura della certificazione verde Covid-19 pernel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero della Salute. Ricordiamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza invita a indossare ancora la mascherina Speranza commenta il test Covid in 12 minuti Per Speranza bisogna resistere Per Speranza la situazione è ancora molto seriamascherine al chiuso? Speranza: “Confronto in corso” Speranza firma l’ordinanza, fino al 15mascherine per trasporti e cinema

