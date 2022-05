Gancitano sbarca su 0nlyfans in maniera molto particolare

Leggi su biccy

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo Lucas Peracchi, Denis e Manuel Dosio, Dario Socci, Mariano Catanzaro, Delia Duran, Malena e Rosa Chemical, un altro personaggio noto italiano ha deciso di aprire un account su. Ieri Denis Dosio ha rivelato che Mirkoera appenato sulla nota piattaforma e poco dopo l’ex secchione ha confermato. Il compagno di Guenda Goria però ha voluto specificare che i contenuti che pubblicherà non saranno proprio gli stessi di Denis, anzi, non avranno nulla a che fare con quelli di Dosio (e molti potrebbero pensare ‘purtroppo’). Insomma, non vedremo le patatine del McDonald. Il bff di Alex Belli ha spiegato che sul suo profilo troveremo filmati personalizzati, clip dei suoi viaggi e tutorial su come creare contenuti. Felice di annunciarvi che sarò uno degli inviati di Camper Al centro del programma, una cartolina ...