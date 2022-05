Di Pietro: “Cosa avrei fatto se avessi dovuto tagliare i capelli per il cibo” (Di martedì 31 maggio 2022) La scorsa settimana gli autori de L‘Isola dei Famosi hanno messo Edoardo Tavassi davanti ad una scelta: una bella rasatura a zero in cambio di cibo. Il naufrago si è fatto rasare da Carmen Di Pietro e il giorno dopo su Cayo Cochinos sono arrivate delle lasagne. I concorrenti si sono lamentati per le porzioni troppo piccole, ma nonostante tutto Carmen Di Pietro ha rivelato che probabilmente al posto di Edoardo avrebbe fatto la stessa scelta (ovviamente un taglio come quello di Guendalina e non un look a colpi di rasoio). “La lasagna che ho mangiato grazie ad Edoardo è un po’ pochina. Le porzioni sono piccole, però devo dire che è molto buona. In puntata quando ho visto le forbici e il mantello pensavo che stessero chiedendo a me di tagliare i miei capelli. Poi ho capito ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022) La scorsa settimana gli autori de L‘Isola dei Famosi hanno messo Edoardo Tavassi davanti ad una scelta: una bella rasatura a zero in cambio di. Il naufrago si èrasare da Carmen Die il giorno dopo su Cayo Cochinos sono arrivate delle lasagne. I concorrenti si sono lamentati per le porzioni troppo piccole, ma nonostante tutto Carmen Diha rivelato che probabilmente al posto di Edoardo avrebbela stessa scelta (ovviamente un taglio come quello di Guendalina e non un look a colpi di rasoio). “La lasagna che ho mangiato grazie ad Edoardo è un po’ pochina. Le porzioni sono piccole, però devo dire che è molto buona. In puntata quando ho visto le forbici e il mantello pensavo che stessero chiedendo a me dii miei. Poi ho capito ...

