De Luca | Consiglio Stato dice che sulla dad avevamo ragione

"C'e' Stato sulla dad un ricorso al tar e ci fu una condanna nei miei confronti. Ieri il Consiglio di Stato ha stablito che con le ordinanze fatte non e' Stato compromesso il diritto allo studio, ma si e' attuata una modalita' alternativa che si conciliava con l'equilibrio mondiale a salvaguardia della salute della Regione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa sul rinnovo di Scuola Viva. "Con le nostre ordinanze – ha detto De Luca – ci siamo assunti la responsabilita', perche' su certe situazioni o facciamo le cose comode o facciamo cose che ci pare giusto fare. Poi si puo' ragionare su opinioni diverse, ma muoviamoci su quello che riteniamo giusto per evitare che la societa' vada a rotoli.

