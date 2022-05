CdS - Ecco perchè Ospina non ha ancora risposto a De Laurentiis... (Di martedì 31 maggio 2022) Svelato dal Corriere dello Sport l'arcano riguardante il futuro del portiere colombiano L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un particolare riguardante il rinnovo non ancorac avevnuto di Ospina, portiere del Napoli. Di fatto, spiega il quotidiano, Aurelio De Laurentiis aspetta David Ospina che a sua volta aspettava il Real Madrid: "L'idea dominante è che Ospina abbia atteso la fine degli impegni di un'altra squadra: il Real Madrid di Ancelotti, l'unico club che attraverso Carletto ha dimostrato interesse concreto e offerto prospettive prestigiose. Tutte da confermare, però: la Champions ha rallentato gli affari. Oltre al Napoli e all'idea Real, infatti, David ha ricevuto una proposta in Messico, ma la sua idea è proseguire in Europa". Scrive il quotidiano sportivo. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Svelato dal Corriere dello Sport l'arcano riguardante il futuro del portiere colombiano L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un particolare riguardante il rinnovo nonc avevnuto di, portiere del Napoli. Di fatto, spiega il quotidiano, Aurelio Deaspetta Davidche a sua volta aspettava il Real Madrid: "L'idea dominante è cheabbia atteso la fine degli impegni di un'altra squadra: il Real Madrid di Ancelotti, l'unico club che attraverso Carletto ha dimostrato interesse concreto e offerto prospettive prestigiose. Tutte da confermare, però: la Champions ha rallentato gli affari. Oltre al Napoli e all'idea Real, infatti, David ha ricevuto una proposta in Messico, ma la sua idea è proseguire in Europa". Scrive il quotidiano sportivo.

