Alfonso Signorini, fatto ‘fuori’: l’invito non è proprio arrivato (Di martedì 31 maggio 2022) Alfonso Signorini è stato tagliato fuori dal grande evento mediatico. Scopriamo che cosa è accaduto e perché il conduttore di Mediaset non ha partecipato. Chi si aspettava di vedere l’amatissimo volto di canale Cinque è rimasto deluso. Scopriamo da chi è stato fatto “fuori”. Alfonso-Signorini-Altranotizia-(Fonte: Google)Alfonso Signorini ha ricevuto un colpo basso, che non si sarebbe mai aspettato proprio da loro due. Alfonso Signorini, grande assente all’evento Nei giorni scorsi è stato celebrato un lieto evento i cui protagonisti sono due ex concorrenti di Temptation Island, che hanno partecipato al programma due anni fa. I due, dopo una relazione durata ben sei anni, hanno deciso di mettere alla ... Leggi su altranotizia (Di martedì 31 maggio 2022)è stato tagliato fuori dal grande evento mediatico. Scopriamo che cosa è accaduto e perché il conduttore di Mediaset non ha partecipato. Chi si aspettava di vedere l’amatissimo volto di canale Cinque è rimasto deluso. Scopriamo da chi è stato“fuori”.-Altranotizia-(Fonte: Google)ha ricevuto un colpo basso, che non si sarebbe mai aspettatoda loro due., grande assente all’evento Nei giorni scorsi è stato celebrato un lieto evento i cui protagonisti sono due ex concorrenti di Temptation Island, che hanno partecipato al programma due anni fa. I due, dopo una relazione durata ben sei anni, hanno deciso di mettere alla ...

Pubblicità

Paologiglio12 : @putipo @augustociardi75 Sul personale ci sei sempre andato te, frustato, analfabeta, mitomane. Io non ti ho mai of… - zazoomblog : GF Vip 7 Antonino Spinalbese ex fidanzato di Belen nel cast di Alfonso Signorini: ecco chi ci sarà al Grande Fratel… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip: nuova opinionista contesa tra Alfonso Signorini e Carlo Conti - GF_diretta : Alfonso Signorini e Carlo Conti in “guerra” per una concorrente del #GrandeFratelloVip #GFVIP Stiamo parlando di..… - Emy30735480 : @IsolaDeiFamosi @ilaryblasi il successo nn è x ilary ma x il programma e x i naufraghi come x grande fratello vip i… -