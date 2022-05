A tutta velocità sulla Pontina, ma vengono beccati dalla Polizia: maximulta e patente ritirata (Di martedì 31 maggio 2022) Che il limite di 60 all’ora sulla Pontina sia effettivamente troppo basso per una strada statale è vero, visto che ci sono strade regionali con limiti più alti. Ma superare i limiti non è comunque permesso. Figuriamoci sfrecciare a velocità ben oltre il doppio consentito, così come successo davanti agli occhi di una pattuglia della Polizia stradale di Latina. Leggi anche: Pontina, terribile incidente tra due auto: vettura si ribalta, ci sono feriti. Strada chiusa (FOTO E VIDEO) I controlli della Polizia stradale Nel corso di un servizio di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno effettuato una serie di controlli sulla SS 148. L’eccesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Che il limite di 60 all’orasia effettivamente troppo basso per una strada statale è vero, visto che ci sono strade regionali con limiti più alti. Ma superare i limiti non è comunque permesso. Figuriamoci sfrecciare aben oltre il doppio consentito, così come successo davanti agli occhi di una pattuglia dellastradale di Latina. Leggi anche:, terribile incidente tra due auto: vettura si ribalta, ci sono feriti. Strada chiusa (FOTO E VIDEO) I controlli dellastradale Nel corso di un servizio di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta allaeccessiva, gli agenti dellaStradale di Latina hanno effettuato una serie di controlliSS 148. L’eccesso di ...

