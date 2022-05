(Di lunedì 30 maggio 2022) ... dopo le edizioni comprese tra il 2014 e il 2018 e la vittoria ottenuta nel 2014 con Lorenzo Fragola: secondo gli analisti di Stanleybet.it, il rapper è tra i favoriti per il successo finale, a quota ...

Advertising

VanityFairIt : A 10 anni dal suo trionfo, appena sedicenne, su quel palco, Francesca Michielin torna a far parte della famiglia di… - SkyTG24 : Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022 - rtl1025 : È ufficiale: @francescacheeks è la conduttrice di X Factor 2022 ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia ?? #XF2022 - glucosata : Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022 - SAonlinemag : La squadra è al completo #xfactor #francescamichielin -

, la nuova giuria stuzzica i bookmaker: è testa a testa tra Ambra e Fedez. Rivoluzione totale a X -: a dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna sul palco del talent ...VENETO - Francesca Michielin conduttrice di X. L'annuncio arriva sui sui profili social della cantante, in un video che riassume questi 10 anni, partendo proprio dal suo provino per il programma nell'edizione che poi la vide ...Ne dà l’annuncio la pagina Instagram ufficiale di X Factor Italia citando un verso della canzone Io non abito al mare della cantante veneta: «Queste cose vorrei dirtele all’orecchio». Michielin – ...X Factor 2022, la nuova giuria stuzzica i bookmaker: è testa a testa tra Ambra e Fedez. Rivoluzione totale a X-Factor: a dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna sul ...