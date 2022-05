Winearound in Riviera 2022: la due giorni sull’eccellenza enogastronomica (Di lunedì 30 maggio 2022) Winearound in Riviera è l’evento organizzato dal Comune di Vallecrosia, in collaborazione con l’Associazione FoodAround, la guida Vinibuoni d’Italia e l’Associazione Il Borgo Antico – mette in luce anche alcune tra le tante iniziative del mondo del vino dedicate alla solidarietà e all’inclusione. In questa edizione Vinibuoni d’Italia ha scelto di dare risalto a un’etichetta particolare, il Chianti Classico Docg che Castello di Meleto ha realizzato per la Onlus Noi per Voi, primo vino della linea Il Buon Sapore a sostegno dell’associazione di Firenze; Noi per Voi nasce più di 30 anni fa per iniziativa dei genitori dei bambini ricoverati per patologie tumorali presso l’ospedale pediatrico Meyer, con l’obiettivo di offrire ai bambini affetti da queste gravi patologie un’assistenza medica e psico-sociale di qualità. Il Chianti Classico Castello di Meleto ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022)inè l’evento organizzato dal Comune di Vallecrosia, in collaborazione con l’Associazione FoodAround, la guida Vinibuoni d’Italia e l’Associazione Il Borgo Antico – mette in luce anche alcune tra le tante iniziative del mondo del vino dedicate alla solidarietà e all’inclusione. In questa edizione Vinibuoni d’Italia ha scelto di dare risalto a un’etichetta particolare, il Chianti Classico Docg che Castello di Meleto ha realizzato per la Onlus Noi per Voi, primo vino della linea Il Buon Sapore a sostegno dell’associazione di Firenze; Noi per Voi nasce più di 30 anni fa per iniziativa dei genitori dei bambini ricoverati per patologie tumorali presso l’ospedale pediatrico Meyer, con l’obiettivo di offrire ai bambini affetti da queste gravi patologie un’assistenza medica e psico-sociale di qualità. Il Chianti Classico Castello di Meleto ...

