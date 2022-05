Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, tensione Confindustria-M5S (Di lunedì 30 maggio 2022) Sale la tensione tra Movimento 5 Stelle e Confindustria sul Reddito di cittadinanza. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi all’assemblea di Assolombarda a Milano ha puntato il dito contro il provvedimento-bandiera dei pentastellati affermando che “quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor che è il Reddito di cittadinanza” e ribadendo le sue critiche anche alla politica dei “bonus”. Un “attacco” a cui risponde attraverso l’Adnkronos la vicepresidente del M5S e viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde: “Non lo condivido. Essere poveri nel nostro Paese non deve essere una colpa. Il Reddito – afferma l’esponente pentastellata – può essere migliorato ma allo stesso tempo ha garantito in pandemia una base di supporto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Sale latra Movimento 5 Stelle esuldi. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi all’assemblea di Assolombarda a Milano ha puntato il dito contro il provvedimento-bandiera dei pentastellati affermando che “quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor che è ildi” e ribadendo le sue critiche anche alla politica dei “bonus”. Un “attacco” a cui risponde attraverso l’Adnkronos la vicepresidente del M5S e viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde: “Non lo condivido. Essere poveri nel nostro Paese non deve essere una colpa. Il– afferma l’esponente pentastellata – può essere migliorato ma allo stesso tempo ha garantito in pandemia una base di supporto ...

