Ucraina: Meloni, Salvini a Mosca? Non l'ho criticato (Di lunedì 30 maggio 2022) "Non mi pare francamente di averlo criticato. Se lo volessi criticare lo farei sempre in maniera chiara". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Non mi pare francamente di averlo. Se lo volessi criticare lo farei sempre in maniera chiara". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, ha risposto ai giornalisti che le hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordi… - tigrelt : RT @Erica43581765: DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVatten… - MariMario1 : RT @Erica43581765: DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVatten… - larisapetrants3 : RT @DonbassItalia: Donetsk attacco ucraino ad una scuola. Le armi inviate dal governo italiano sono state utilizzate oggi quando erano prev… - PierinaMeravig2 : RT @DonbassItalia: Donetsk attacco ucraino ad una scuola. Le armi inviate dal governo italiano sono state utilizzate oggi quando erano prev… -