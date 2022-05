Startup femminili, bando per le imprenditrici under 40 (Di lunedì 30 maggio 2022) La Camera di Commercio di Padova (PD) ha messo a disposizione un bando per le Startup femminili costituite o da costituire, in forma societaria, da almeno due donne under 40. Il premio “Startup femminili” intende essere un riconoscimento all’impegno dell’imprenditoria “in rosa” allo scopo di diffondere la cultura imprenditoriale, favorire la crescita e lo sviluppo della realtà imprenditoriale e l’occupazione a Padova e provincia. Come partecipare al bando per le Startup femminili Per partecipare al bando destinato alle Startup femminili è necessario avere i requisiti minimi indicati, ossia: gruppi di almeno due donne di età fino a 40 anni (compiuti), residenti nella ... Leggi su fmag (Di lunedì 30 maggio 2022) La Camera di Commercio di Padova (PD) ha messo a disposizione unper lecostituite o da costituire, in forma societaria, da almeno due donne40. Il premio “” intende essere un riconoscimento all’impegno dell’imprenditoria “in rosa” allo scopo di diffondere la cultura imprenditoriale, favorire la crescita e lo sviluppo della realtà imprenditoriale e l’occupazione a Padova e provincia. Come partecipare alper lePer partecipare aldestinato alleè necessario avere i requisiti minimi indicati, ossia: gruppi di almeno due donne di età fino a 40 anni (compiuti), residenti nella ...

