Serie A Femminile | ecco la TOP XI della stagione

(Di lunedì 30 maggio 2022) La FIGC ha scelto la TOP XI: molta Juventus, Roma e Sassuolo. Milan e Fiorentina la completano La FIGC ha scelto le migliori calciatriciappena passata. Nella TOP XI ci sono tre giocatrici di Juventus e Roma oltre cherivelazione Sassuolo. ? TOP 1??1?? – 2021/2022 ??????????????? ?????????? ????’???? ??? #@TIM vision? By @OptaPaolo ? La NEWS: https://t.co/foES41y13K pic.twitter.com/HK1R2anpLL— FIGC Calcio(@FIGC) May 30, 2022 A completare la squadra ci sono anche Andressa dalla Roma e Sabatino dalla Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La FIGC ha scelto la TOP XI della: molta Juventus, Roma e Sassuolo. Milan e Fiorentina la completano La FIGC ha scelto le migliori calciatrici della stagione appena passata. Nella TOP XI ci sono tre giocatrici di ...