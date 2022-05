Rudy Zerbi | Ribaltone dopo il serale: “Non è mai troppo tardi”, clamoroso riavvicinamento (Di lunedì 30 maggio 2022) clamoroso dietrofront dell’insegnante Rudy Zerbi dopo la finale di Amici di Maria De Filippi: spunta un foto insieme sui social Rudy Zerbi (screenshot Witty)Anche in questa nuova edizione di Amici21, l’insegnante Rudy Zerbi si è rivelato essere un grande protagonista. Per lui questo appuntamento con il talent si è rivelato ricco di grandi soddisfazioni e soprattutto dal finale dolcissimo. In occasione dell’ultima puntata è stato infatti il suo allievo Luigi ad ottenere la vittoria: un risultato che certifica le qualità di Zerbi come insegnante. Una volta chiuse le porte del talent, l’insegnante si è però dovuto ricredere su di un altro allievo della scuola ovvero il cantante Alex. I due si sono rivisti in queste ore ed una loro foto ... Leggi su direttanews (Di lunedì 30 maggio 2022)dietrofront dell’insegnantela finale di Amici di Maria De Filippi: spunta un foto insieme sui social(screenshot Witty)Anche in questa nuova edizione di Amici21, l’insegnantesi è rivelato essere un grande protagonista. Per lui questo appuntamento con il talent si è rivelato ricco di grandi soddisfazioni e soprattutto dal finale dolcissimo. In occasione dell’ultima puntata è stato infatti il suo allievo Luigi ad ottenere la vittoria: un risultato che certifica le qualità dicome insegnante. Una volta chiuse le porte del talent, l’insegnante si è però dovuto ricredere su di un altro allievo della scuola ovvero il cantante Alex. I due si sono rivisti in queste ore ed una loro foto ...

