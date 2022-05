Regeni, Fico: “L’Egitto ha alzato un muro. Non vuole collaborare” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Noi sappiamo che L’Egitto non vuole collaborare, anzi ha alzato un muro e noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire a far proseguire i processi perché è un dovere morale per il nostro Paese”. È quanto ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando del caso del sequestro e della morte del ricercatore italiano Giulio Regeni. Regeni, il presidente della Commissione parlamentare Palazzotto annuncia il digiuno Il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Erasmo Palazzotto, intanto ha annunciato con un post su Facebook di aver iniziato a mezzanotte il digiuno in solidarietà con Alaa Abd El Fattah che si trova recluso in un carcere egiziano da 3 anni e che oggi è giunto al 59mo giorno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) “Noi sappiamo chenon, anzi haune noi invece dobbiamo in tutti i modi riuscire a far proseguire i processi perché è un dovere morale per il nostro Paese”. È quanto ha detto il presidente della Camera, Roberto, parlando del caso del sequestro e della morte del ricercatore italiano Giulio, il presidente della Commissione parlamentare Palazzotto annuncia il digiuno Il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio, Erasmo Palazzotto, intanto ha annunciato con un post su Facebook di aver iniziato a mezzanotte il digiuno in solidarietà con Alaa Abd El Fattah che si trova recluso in un carcere egiziano da 3 anni e che oggi è giunto al 59mo giorno ...

