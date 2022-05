Playoff, un milioni di telespettatori. Balata: «Una finale memorabile» (Di lunedì 30 maggio 2022) Playoff di Serie B: grande risultato di pubblico per la finale tra Monza e Pisa, con oltre un milioni di spettatori Oltre un milioni di telespettatori per la finale di ritorno dei Playoff di serie B tra Monza e Pisa. Numeri importanti che il presidente della Lega Serie B ha commentato con grande soddisfazione. Le sue parole. «È stata una finale memorabile, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia della Serie B. Oltre alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice di tifosi presente sugli spalti dell’Arena, c’è stato un grande impegno da parte della nostra produzione, integrato con camere aggiuntive da parte dei broadcaster ufficiali e addirittura l’utilizzo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022)di Serie B: grande risultato di pubblico per latra Monza e Pisa, con oltre undi spettatori Oltre undiper ladi ritorno deidi serie B tra Monza e Pisa. Numeri importanti che il presidente della Lega Serie B ha commentato con grande soddisfazione. Le sue parole. «È stata una, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia della Serie B. Oltre alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice di tifosi presente sugli spalti dell’Arena, c’è stato un grande impegno da parte della nostra produzione, integrato con camere aggiuntive da parte dei broadcaster ufficiali e addirittura l’utilizzo ...

brunofernandovf : @jacopoformia @markand67 @Andre_Dalma 90 milioni in 2 anni per salire dalla B alla A e sono saliti tramite playoff… - sportli26181512 : Playoff NBA, Al Horford da record fa festa due volte: le Finals valgono 5 milioni: Il veterano di Boston giocherà p… - Fabiano79405768 : RT @conte_negroni: 40 milioni spesi per centrare la serie A al quarto anno, ai playoff e ai supplementari. E leggo elogi, verso chi ha dis… - conte_negroni : 40 milioni spesi per centrare la serie A al quarto anno, ai playoff e ai supplementari. E leggo elogi, verso chi ha distrutto il Milan - YBah96 : RT @adamsic58: 40 milioni in 2 anni per fallire al primo anno e passare ai supplementari dei playoff al secondo... -