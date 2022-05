Perché gli italiani non ci stanno più con la testa? Bimbo di 4 anni ucciso dall’auto piombata nel cortile dell’asilo (Di lunedì 30 maggio 2022) Da un po’ di tempo ciò che ci succede è talmente inspiegabile che sembra inverosimile. Avvenimenti luttuosi prima sconosciuti, violenza gratuita, incidenti sul lavoro, stupri, aggressioni, criminalità minorile. Infine i no vax e persino ammiratori di Putin. Smania di apparire. C’è qualcosa che inceppa il cervello. Sarà l’uso esagerato del cellulare o di droga, perdita di sonno davanti al computer, film violenti. Stupidità in crescita,.La vita che grazie a comodità, libertà e benessere potrebbe essere piacevole per tutti, è diventata un incubo e per molti una tragedia. Pure così si vota. Chissà Perché, da un po’ di tempo i giornalisti usano chiamare i protagonisti anche per nome. A che cosa serve?Persino persone per le quali non si ha molta simpatia. Non si rendono conto che il nome ingentilisce anche chi non lo merita. Basterebbe il cognome, invece Erdogan è Recep ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) Da un po’ di tempo ciò che ci succede è talmente inspiegabile che sembra inverosimile. Avvenimenti luttuosi prima sconosciuti, violenza gratuita, incidenti sul lavoro, stupri, aggressioni, criminalità minorile. Infine i no vax e persino ammiratori di Putin. Smania di apparire. C’è qualcosa che inceppa il cervello. Sarà l’uso esagerato del cellulare o di droga, perdita di sonno davanti al computer, film violenti. Stupidità in crescita,.La vita che grazie a comodità, libertà e benessere potrebbe essere piacevole per tutti, è diventata un incubo e per molti una tragedia. Pure così si vota. Chissà, da un po’ di tempo i giornalisti usano chiamare i protagonisti anche per nome. A che cosa serve?Persino persone per le quali non si ha molta simpatia. Non si rendono conto che il nome ingentilisce anche chi non lo merita. Basterebbe il cognome, invece Erdogan è Recep ...

