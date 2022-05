Paura a Milano | esplode un power bank in classe

Advertising

fanpage : ?? ULTIM'ORA Sei bambini sono rimasti ustionati a scuola. Feriti anche due papà - RADIOBRUNO1 : La lezione è stata improvvisamente interrotta dalla fiammata proveniente dallo zainetto di uno studente ?? #Milano… - infoitinterno : Milano, scoppia una power bank nello zaino di uno studente: paura all’istituto alberghiero Vespucci - infoitinterno : Milano, esplode un caricabatterie a scuola: momenti di paura - ScuolaInforma - tempoweb : Che paura in un liceo di #Milano: esplode la batteria portatile nello zaino, tre feriti #scuola #powerbank… -

Attimi diquesta mattina anell'Istituto professionale alberghiero "Amerigo Vespucci" . Tre studenti sono finiti in ospedale dopo l' esplosione di una power bank (una batteria esterna di emergenza ...in una scuola a. Una (batteria) all'interno di uno zaino è esplosa questa mattina, intorno alle 8.50 in una scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a, all'istituto Ipsar Amerigo ...Paura in una scuola a Milano. Una power bank (batteria) all'interno di uno zaino è esplosa questa mattina, intorno alle 8.50 in una scuola in via Carlo Valvassori Peroni 8 a Milano, all'istituto Ipsar ...In seguito all’esplosione di una power bank contenuta in uno zaino sono rimasti feriti 7 studenti e un insegnante. Tre sono finiti in ospedale ...