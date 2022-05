(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Oggi il candidatoa destra a Palermo,, accusa la sinistra di alimentare il clima d'odio nei suoi confronti per la polemica sul sostegno di. Accusa persino il nostro segretario Letta di strumentalizzare la battaglia sulla legalità". Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd. "Noi abbiamo solo chiesto parole chiare e atti conseguenti, a partire dal rendere omaggio alle vittimea feroce violenza mafiosa che ha insanguinato Palermo e la Sicilia (ricordiamocelo sempre, quando si parla di violenza). Aabbiamo chiesto qualcosa di molto preciso: prendere leda. Dire non solo che non si accettano i voti ...

petergomezblog : Trent’anni da Capaci, Maria Falcone: “Lagalla prenda le distanze da Dell’Utri e Cuffaro, non sono limpidi”. E il ca… - CarloCalenda : Domani vado a Palermo. La situazione è la seguente: Destra Lagalla sostenuto da Cuffaro e Dell’Utri e IV (inspiegab… - fattoquotidiano : Trent’anni da Capaci, a Palermo giornata di tensioni e polemiche sull’appoggio di Dell’Utri e Cuffaro al candidato… - TV7Benevento : **Palermo: Pd, 'Lagalla prenda distanze da Dell'Utri e Cuffaro'** - - Laila76913893 : RT @DavideSilvestr6: #Calenda che fa la morale a #ItaliaViva su Lagalla, mentre lui sostiene a #Palermo uno che ha cambiato più partiti che… -

Così il candidato sindaco didel centrodestra Roberto, replica al segretario del Pd Enrico Letta che in un'intervista a 'La Sicilia' afferma: 'Mi piacerebbe sentiredire che i ...... è intervenuta aalla manifestazione per la presentazione della lista dell'Udc al consiglio comunale e della candidatura a sindaco di Roberto. La figlia dello statista democristiano ...Quindi resta aperto anche lo scenario della scelta del candidato su un tavolo romano, d’accordo con i dirigenti regionali. È ancora possibile, se si trovasse un nome forte condiviso «Come dicevo, le ...«C’è una certa sinistra che sta strumentalizzando il tema della legalità, così da alimentare un clima d’odio molto pericoloso che auspico non debordi in violenza. Alcuni segnali che mi giungono sono p ...