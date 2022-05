Pagamento pensioni di giugno 2022: tutte le date di accredito e ritiro assegno (Di lunedì 30 maggio 2022) Anche le pensioni di giugno 2022 saranno accreditate il primo giorno del mese. Mercoledì 1° giugno le pensionate e i pensionati italiani titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una postepay evolution riceveranno direttamente l’assegno regolarmente. Anche il mese di giugno segue infatti le istruzioni che Poste italiane aveva fornito con una precedente nota stampa, in cui chiariva che dal mese di aprile 2022 il Pagamento pensioni sarebbe tornato alla normalità, di pari passo con la fine dello stato di emergenza covid il 31 marzo. Resta però la consegna delle pensioni in contanti agli sportelli postali. Chi ritira personalmente gli assegni dovrà comunque seguire un calendario di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) Anche ledisaranno accreditate il primo giorno del mese. Mercoledì 1°le pensionate e i pensionati italiani titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una postepay evolution riceveranno direttamente l’regolarmente. Anche il mese disegue infatti le istruzioni che Poste italiane aveva fornito con una precedente nota stampa, in cui chiariva che dal mese di aprileilsarebbe tornato alla normalità, di pari passo con la fine dello stato di emergenza covid il 31 marzo. Resta però la consegna dellein contanti agli sportelli postali. Chi ritira personalmente gli assegni dovrà comunque seguire un calendario di ...

