Nepal | trovato l’aereo scomparso | recuperati 14 corpi

Sono stati recuperati 14 corpi dal relitto dell'aereo, ritrovato oggi 30 maggio a 24 ore dalla scomparsa dai radar. «Le ricerche continuano per gli altri – ha detto il portavoce dell'Autorità per l'aviazione civile del Nepal, Deo Chandra Lal Karn – Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell'incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli». Il portavoce dell'esercito Nepalese, Narayan Silwal, ha diffuso sui social una foto dei rottami del relitto disseminati accanto a una montagna. Nell'immagine si vede il numero di targa 9N-AET. Silwal ha spiegato che il luogo dell'incidente si trova in una zona detta Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato da Pokhara, nel Nepal centro-occidentale.

