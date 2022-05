Monza in A, la gioia di Berlusconi: "Abbiamo combattuto per un anno, è un traguardo storico per tutti i brianzoli" (Di lunedì 30 maggio 2022) Un finale al cardiopalma, preludio di una gioia immensa, il Monza di Berlusconi batte ai supplementari il Pisa e vola in Serie A. Il presidente di Forza Italia che era giunto nella città toscana, dove è andata in scena la finale di ritorno dei playoff, si è concesso a qualche intervista negli spogliatoi al termine della partita, e ha sottolineato l'importanza dell'impresa. Leggi su lastampa (Di lunedì 30 maggio 2022) Un finale al cardiopalma, preludio di unaimmensa, ildibatte ai supplementari il Pisa e vola in Serie A. Il presidente di Forza Italia che era giunto nella città toscana, dove è andata in scena la finale di ritorno dei playoff, si è concesso a qualche intervista negli spogliatoi al termine della partita, e ha sottolineato l'importanza dell'impresa.

Advertising

AnsaToscana : Monza in A, abbracci e sorrisi per Berlusconi. Nessun gesto esultanza ma sorrisi, gioia e commozione Galliani #ANSA - LaStampa : Monza in A, la gioia di Berlusconi: 'Abbiamo combattuto per un anno, è un traguardo storico per tutti i brianzoli' - Giorno_Monza : Monza in serie A, una gioia attesa 110 anni. La scommessa vinta di Berlusconi e Galliani - zazoomblog : Monza in Serie A la gioia di Berlusconi – Video - #Monza #Serie #gioia #Berlusconi #Video - Baciccio_99 : #PisaMonza A me di Berlusconi e #Galliani non me ne fotte nulla. Anzi, hanno lasciato il #Milan sull'orlo del barat… -