Jonathan Bailey e quella volta imbarazzante al pub con indosso il tanga di Bridgerton

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sapete quale è stato il momento piùdiin? Centrano la scena della vasca, una macchina da presa e un… Foto Netflix In gergo cinematografico lo chiamano “modesty thong”. Ovvero una sorta diche serve per proteggere e nascondere le parti intime degli attori quando devono girare delle scene in cui è necessario far credere di essere nudi. E sappiamo chedi scene così ne ha tante. Non stupisce, quindi, che il nostro visconte preferito,, sia abituato a indossarlo. Quello che forse non immaginava nemmeno lui, è di dimenticarsi di averlo addosso. E uscire così a bere con gli amici. Tutta colpa difamosa scena nella vasca…