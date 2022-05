Isola dei Famosi 2022, ecco perché Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni non saranno in studio (Di lunedì 30 maggio 2022) Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno abbandonato l'Isola dei Famosi 2022 e non saranno in studio: ecco il motivo spiegato dall'ex naufraga. Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, per ora, non torneranno nello studio dell'Isola dei Famosi 2022: i due naufraghi, che la settimana scorsa hanno deciso di non accettare il prolungamento e di lasciare il programma, non potranno sedere accanto agli ex concorrenti. Guendalina Tavassi ha rivelato a Fanpage che, per il momento, la produzione non ha rinnovato loro il contratto. L'Isola ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022)hanno abbandonato l'deie noninil motivo spiegato dall'ex naufraga., per ora, non torneranno nellodell'dei: i due naufraghi, che la settimana scorsa hanno deciso di non accettare il prolungamento e di lasciare il programma, non potranno sedere accanto agli ex concorrenti.ha rivelato a Fanpage che, per il momento, la produzione non ha rinnovato loro il contratto. L'...

