In alto i calici | al via il Roma Bar Show

Tutto pronto per il Roma Bar Show al Palazzo dei Congressi all'EUR. Lunedì 30 e martedì 31 maggio dalle ore 12:00 alle ore 21:00 la seconda edizione del progetto nato da Andrea Fofi, Giuseppe Gallo, Fabio Bacchi e i fondatori del The Jerry Thomas Project, dall'esigenza del trade, delle aziende e degli addetti ai lavori, di ritrovarsi e confrontarsi in un evento italiano di profilo internazionale con lo scopo di elevare le attività della spirit industry e della mixology in Italia.Forte dei numeri della sua prima edizione – oltre 150 le aziende partecipanti e quasi 10.000 presenze in due giorni, dopo una lunga attesa durata oltre due anni la direzione artistica e tutto lo staff del Roma Bar Show tornano con questa manifestazione che vuole essere a sostegno di un comparto, quello del beverage e dell'hospitality, che ...

