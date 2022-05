Imperia, il sindaco di Aurigo arrestato mentre intasca una bustarella da 2mila euro. In manette anche un imprenditore locale (Di lunedì 30 maggio 2022) Sorpresi in flagranza di reato Luigino Dellerba, 65 anni, ex presidente della Riviera Trasporti dal 2001 al 2005 ed ex presidente della provincia di Imperia, e un imprenditore edile, Vincenzo Speranza Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Sorpresi in flagranza di reato Luigino Dellerba, 65 anni, ex presidente della Riviera Trasporti dal 2001 al 2005 ed ex presidente della provincia di, e unedile, Vincenzo Speranza

