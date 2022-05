Il Napoli cerca il quarto difensore: i dettagli (Di lunedì 30 maggio 2022) Napoli – Il Napoli lo scorso anno con l’acquisto di Juan Jesus ha completato la batteria dei difensori centrali. Un reparto, dove si è tornati ad investire nel mercato di gennaio, a causa della partenza di Manolas. Al posto del greco è arrivato Axel Tuanzebe del Manchester United. Un prestito tutt’altro che positivo. Primo minutaggio nella gara interna con la Sampdoria, prima ed ultima da titolare contro la Fiorentina in Coppa Italia. Da quel momento buio totale, tra scelte tecniche e soprattutto ripetuti infortuni. Di conseguenza il Napoli, in vista della prossima stagione, non ha mai pensato minimamente di riscattare il difensore del Manchester United. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i due profili che piacciono al Napoli sono Ostigard e Palomino. “Piace l’argentino Palomino ma ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)– Illo scorso anno con l’acquisto di Juan Jesus ha completato la batteria dei difensori centrali. Un reparto, dove si è tornati ad investire nel mercato di gennaio, a causa della partenza di Manolas. Al posto del greco è arrivato Axel Tuanzebe del Manchester United. Un prestito tutt’altro che positivo. Primo minutaggio nella gara interna con la Sampdoria, prima ed ultima da titolare contro la Fiorentina in Coppa Italia. Da quel momento buio totale, tra scelte tecniche e soprattutto ripetuti infortuni. Di conseguenza il, in vista della prossima stagione, non ha mai pensato minimamente di riscattare ildel Manchester United. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i due profili che piacciono alsono Ostigard e Palomino. “Piace l’argentino Palomino ma ...

