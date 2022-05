Guerra Ucraina, Kiev: “Russia prepara attacchi da 3 direzioni” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia si sta preparando ad attaccare le forze ucraine da tre direzioni nell’Ucraina orientale. Lo riferisce lo stato maggiore di Kiev, citato da Kyiv Independent. Le forze russe, viene spiegato, si stanno raggruppando vicino Lyman, nell’oblast di Donetsk, per lanciare un’offensiva. Si prevedono attacchi anche nell’oblast di Kharkiv e in quello di Sumy. Nell’oblast di Sumy, nell’arco di una sola ora vi sono stati 20 colpi d’artiglieria dal villaggio russo di Zernovo contro il distretto ucraino di confine di Shostka. Non vi sono stati feriti, riferisce la guardia di frontiera Ucraina, citata da Kyiv Independent. Oggi il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha avuto un colloquio telefonico prima con il leader del Cremlino Vladimir Putin e poi con ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasi stando ad attaccare le forze ucraine da trenell’orientale. Lo riferisce lo stato maggiore di, citato da Kyiv Independent. Le forze russe, viene spiegato, si stanno raggruppando vicino Lyman, nell’oblast di Donetsk, per lanciare un’offensiva. Si prevedonoanche nell’oblast di Kharkiv e in quello di Sumy. Nell’oblast di Sumy, nell’arco di una sola ora vi sono stati 20 colpi d’artiglieria dal villaggio russo di Zernovo contro il distretto ucraino di confine di Shostka. Non vi sono stati feriti, riferisce la guardia di frontiera, citata da Kyiv Independent. Oggi il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha avuto un colloquio telefonico prima con il leader del Cremlino Vladimir Putin e poi con ...

