Guerra in Ucraina, le mogli e le sorelle dei soldati di Azovstal fondano il “Consiglio delle donne d’acciaio”: “Vogliamo riportarli a casa” (Di lunedì 30 maggio 2022) Da più di dieci giorni non hanno notizie dei loro cari. Per questo le mogli e le sorelle dei combattenti ucraini arrestati dalle truppe russe nelle acciaierie Azovstal di Mariupol hanno fondato il Consiglio delle donne d’acciaio. L’iniziativa, presentata al Media Center di Kiev, mira ad accendere i riflettori sulle sorti degli uomini che fino a poco tempo fa combattevano a Mariupol ma che dopo la resa sono scomparsi o arrestati. “Il principale ruolo del Consiglio è quello di identificare e riportare a casa tutti gli uomini scomparsi o arrestati – spiega a margine Olena Chornobay, 34 anni, moglie di un soldato del distaccamento della frontiera di Donetsk -. E Vogliamo che venga applicata la Convenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Da più di dieci giorni non hanno notizie dei loro cari. Per questo lee ledei combattenti ucraini arrestati dalle truppe russe nelle acciaieriedi Mariupol hanno fondato il. L’iniziativa, presentata al Media Center di Kiev, mira ad accendere i riflettori sulle sorti degli uomini che fino a poco tempo fa combattevano a Mariupol ma che dopo la resa sono scomparsi o arrestati. “Il principale ruolo delè quello di identificare e riportare atutti gli uomini scomparsi o arrestati – spiega a margine Olena Chornobay, 34 anni,e di un soldato del distaccamento della frontiera di Donetsk -. Eche venga applicata la Convenzione ...

