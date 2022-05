Grave lutto nei Pooh, il tour manager stroncato da un tumore: l’uomo aveva 49 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) I Pooh sono stati un gruppo musicale italiano dal 1966 al 2016. La composizione del gruppo si è modificata varie volte nel corso dei suoi cinquant’anni di storia, ma la formazione rimasta stabile per 36 anni, dal 1973 al 2009, e con la quale il gruppo conobbe i suoi maggiori successi, fu quella composta da Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (venuto a mancare nel 2020). Nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi. In queste ore i Pooh stanno affrontando un terribile lutto: il tour manager stroncato da un tumore. L’annuncio ha commosso i fan.



lutto nel mondo della musica: Alex De Benedictis, in passato tour ... Leggi su tvzap (Di lunedì 30 maggio 2022) Isono stati un gruppo musicale italiano dal 1966 al 2016. La composizione del gruppo si è modificata varie volte nel corso dei suoi cinquant’di storia, ma la formazione rimasta stabile per 36, dal 1973 al 2009, e con la quale il gruppo conobbe i suoi maggiori successi, fu quella composta da Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (venuto a mancare nel 2020). Nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi. In queste ore istanno affrontando un terribile: ilda un. L’annuncio ha commosso i fan.nel mondo della musica: Alex De Benedictis, in passato...

Advertising

infoitcultura : Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli dopo il grave lutto - Marilenapas : RT @fanpage: Grave lutto per Andrea Bocelli - CronacaSocial : ? Grave lutto per Andrea Bocelli. 'Ci mancherà tantissimo. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una straordinaria v… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Grave lutto per Andrea Bocelli - pinoapprendi : RT @AntigoneOnlus: In questi giorni la comunità di Antigone è stata colpita da un grave lutto. Ci ha lasciati Marina Graziosi, che è stata… -