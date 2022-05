Gazidis | ' Vi abbiamo riportato il Milan La gente diceva che era impossibile Il futuro? Io resto'

Advertising

ZlatanSs89 : RT @pasqlaragione: Gazidis: “Nel calcio c'è la narattiva dell'eccezionalismo. In Italia si diceva che era impossibile costruire una squadra… - ZlatanSs89 : RT @Gazzetta_it: Gazidis: “Abbiamo riportato ‘indietro’ il Milan. La gente diceva che era impossibile...” - sportli26181512 : Gazidis: “Abbiamo riportato il Milan. La gente diceva che era impossibile...”: Gazidis: “Abbiamo riportato il Milan… - CorkScrew12 : RT @FraNasato: Gazidis al Guardian: 'Abbiamo identificato i giocatori utilizzando moderne analisi e moderni metodi di scouting e poi abbiam… - Milanista_Serio : RT @pasqlaragione: Gazidis: “Nel calcio c'è la narattiva dell'eccezionalismo. In Italia si diceva che era impossibile costruire una squadra… -

Giovani "Ciò checonquistato è un risultato monumentale non solo per quello chefatto, ma per come l'fatto - sottolinea-. Già all'inizio della stagione credevamo di ...2 L'amministratore delegato del Milan Ivanha rilasciato una lunga intervista per il Guardian , ripercorrendo le tappe che hanno ...risultato davvero monumentale non solo per quello che...L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato in una lunga intervista al quotidiano ... ma poi ti rendi conto che si tratta di un risultato monumentale non solo per quello che abbiamo ...«Ci vuole un po’ di tempo per capirne il significato – ha detto l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis in merito alla conquista ... davvero monumentale non solo per quello che abbiamo fatto ...