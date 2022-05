Frantoi in Festa in Tuscia: dal 2 al 5 Giugno degustazioni, visite guidate e passeggiate a cavallo (Di lunedì 30 maggio 2022) Arriva Frantoi in Festa, la Festa dell’olio e della biodiversità in Tuscia, organizzata dalla DMO ‘La Francigena e Le Vie del Gusto in Tuscia‘ in collaborazione con il Comune di Canino e in sinergia con tutti gli operatori locali. Frantoi in Festa: a Canino si celebra il rinomato olio extravergine di oliva e l’intero territorio del comune della Tuscia. Tra degustazioni e visite guidate, passeggiate a cavallo ed escursioni di archeotrekking, dal 2 al 5 Giugno 2022 ce n’è davvero per tutti i gusti! Photo Credits: Delo Bucci via HF4Frantoi in Festa: a Canino dal 2 al 5 Giugno l’appuntamento imperdibile ... Leggi su funweek (Di lunedì 30 maggio 2022) Arrivain, ladell’olio e della biodiversità in, organizzata dalla DMO ‘La Francigena e Le Vie del Gusto in‘ in collaborazione con il Comune di Canino e in sinergia con tutti gli operatori locali.in: a Canino si celebra il rinomato olio extravergine di oliva e l’intero territorio del comune della. Traed escursioni di archeotrekking, dal 2 al 52022 ce n’è davvero per tutti i gusti! Photo Credits: Delo Bucci via HF4in: a Canino dal 2 al 5l’appuntamento imperdibile ...

