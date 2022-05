Crotone | UFFICIALE | Lerda nuovo allenatore

Advertising

DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Francesco #Lerda torna sulla panchina del #Crotone! ?? Contratto annuale con opzione per il secondo a… - psb_original : Crotone, ufficiale il nuovo tecnico: Franco Lerda torna sulla panchina rossoblù #SerieB - magica_pro : #Crotone, ufficiale: l’ex #ProVercelli Franco #Lerda è il nuovo allenatore - magica_pro : #Crotone, ufficiale: sollevato dall’incarico l’ex #ProVercelli Francesco #Modesto - NewsTuttoC : UFFICIALE - Crotone, il nuovo allenatore è Franco Lerda -

Calciomercato.com

Poi il 7 febbraio del 2020 su una nota pubblicata sul sitosi legge che: "L'azionista ... Caldirola dal Benevento, Marrone e Molina dal, Mazzitelli dal Sassuolo, Samuele Vignato dal ...Ecco la notadel club : 'Il Football Clubcomunica di aver raggiunto l'intesa con Franco Lerda per la guida tecnica della prima squadra. Per il tecnico piemontese, nato a Fossano il ... Crotone, UFFICIALE: nuovo esonero per Modesto Ora è ufficiale. Franco Lerda è il nuovo allenatore del Crotone per la prossima stagione 2022-23. Per il tecnico piemontese, nato a Fossano il 19 agosto ...Il Crotone ha scelto il nuovo allenatore. Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui profili social, ecco l'annuncio: Franco Lerda è il nuovo mister degli Squali. Di seguito la nota: ...