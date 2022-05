Covid | calano i tamponi e anche i positivi | solo 33 a Bergamo

(Di lunedì 30 maggio 2022)al-19 in Lombardia: a fronte di 10.313 test effettuati (domenica se ne contavano oltre 21 mila), sono 750 i nuovi casi: di questi, 33 segnalati in provincia di. Negli ospedali lombardi stabili i ricoverati nelle terapie intensive (35), ma aumentano nei reparti (+7). Sono 17 i decessi. I dati di oggi: – ieffettuati: 10.313, totale complessivo: 37.735.141 – i nuovi casi: 750 – in terapia intensiva: 35 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 615 (+7) – i decessi, totale complessivo: 40.541 (+17) I nuovi casi per provincia: Milano: 299 di cui 159 a Milano città;: 33; Brescia: 123; Como: 32; Cremona: 19; Lecco: 12; Lodi: 7; Mantova: 14; Monza e Brianza: ...

Secondo giorno senza vittime e con casi diancora in calo in Sardegna . Secondo l'ultimo bollettino diffuso nelle ultime 24 ore nell'...anche di 503 unità le persone che attualmente si ...386 nuovi contagi in Veneto,i ricoveri in ospedale Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19 di Azienda Zero. Non si ...In Sardegna si registrano oggi 344 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 270 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1535 tamponi ...Secondo giorno senza vittime e con casi di covid ancora in calo in Sardegna. Secondo l’ultimo bollettino diffuso nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati registrati 344 nuovi contagi, ben 93 in meno ...