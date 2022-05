Advertising

sportli26181512 : Chelsea: interessa un esterno del Barcellona: Il Chelsea ha messo gli occhi su Ousmane Dembelé, il cui contratto co… - CavalloTommaso : @pigroman1 @AmalaTV_ Incassare 60 per basto la riterrei una delusione clamorosa, 75 conoscendo il mercato premier e… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il centrale co… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il centrale co… - ValePieraccini : #Koulibaly: nonostante la scadenza 2023, #ADL non fa sconti e vuole almeno 40 milioni. La #Juventus vede il central… -

Siamo la Roma

... adesso ilsembra aver virato completamente su quello che sarà il grande colpo in difesa dell'estate. Si era parlato di un possibile assalto a De Ligt, giocatore chesempre ai blues,...Le strade di Jorginho e del, potrebbero separarsi quest'estate. Come riportato da 90min , il centrocampista azzurro non ... Jorginhoin Spagna ma il suo desiderio è quello di ritornare ... Dall'Inghilterra, Jorginho in uscita dal Chelsea. La Roma ci pensa Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea in estate, a riferirlo è 90min.com. L’italiano dopo i diversi anni passati in Premier League potrebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza a Verona e Napoli.Il centrocampista dei Blues potrebbe partire in estate e tornare in Serie A Come riportato da 90min, Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea nel prossimo mercato. Il contratto del centrocampista azzurro ...