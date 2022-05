Boxe, Europei 2022: nel giorno di Mouhiidine e dell’argento di Commey disputate tutte le finali (Di lunedì 30 maggio 2022) Si sono concluse tutte le finali degli Europei di Boxe in svolgimento a Yerevan, Armenia. L’Italia chiude il proprio viaggio continentale con sette medaglie, di cui cinque di bronzo, una d’argento con Alfred Commey e soprattutto una d’oro con l’ormai maturo a livello internazionale Aziz Abbes Mouhiidine. Nella prima finale della giornata, quella dei 48 kg, è il georgiano Sakhil Alakhverdovi a vincere per verdetto non unanime (4-1) sul bulgaro Ergynal Sebahtin, che si dispera dopo aver alzato le braccia nella vana speranza di esser diventato lui il campione continentale. Successivamente è la volta della categoria fino a 51 kg, è lo spagnolo Martin Molina Salvador a portare a casa, con decisione unanime nonostante una certa lotta, l’oro europeo battendo l’inglese Kiaran ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Si sono concluseledeglidiin svolgimento a Yerevan, Armenia. L’Italia chiude il proprio viaggio continentale con sette medaglie, di cui cinque di bronzo, una d’argento con Alfrede soprattutto una d’oro con l’ormai maturo a livello internazionale Aziz Abbes. Nella prima finale della giornata, quella dei 48 kg, è il georgiano Sakhil Alakhverdovi a vincere per verdetto non unanime (4-1) sul bulgaro Ergynal Sebahtin, che si dispera dopo aver alzato le braccia nella vana speranza di esser diventato lui il campione continentale. Successivamente è la volta della categoria fino a 51 kg, è lo spagnolo Martin Molina Salvador a portare a casa, con decisione unanime nonostante una certa lotta, l’oro europeo battendo l’inglese Kiaran ...

