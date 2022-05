Bargiggia sul mercato del Napoli e non solo (Di lunedì 30 maggio 2022) Bargiggia: "Il Napoli si è mosso bene, se Ospina andrà via Meret rinnoverà e sarà titolare, Bernardeschi non è fattibile, Mertens e Koulibaly sono questioni ancora aperte" A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato: Sul mercato del Napoli "Ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e la strategia di De Laurentiis è ben chiara: acquistare giocatori con un prezzo non troppo alto, e soprattutto mantenere il tetto degli ingaggi entro una certa soglia. Sicuramente c'è la tendenza a voler evitare le aste, ma il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022): "Ilsi è mosso bene, se Ospina andrà via Meret rinnoverà e sarà titolare, Bernardeschi non è fattibile, Mertens e Koulibaly sono questioni ancora aperte" A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calcio: Suldel"Ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e la strategia di De Laurentiis è ben chiara: acquistare giocatori con un prezzo non troppo alto, e soprattutto mantenere il tetto degli ingaggi entro una certa soglia. Sicuramente c'è la tendenza a voler evitare le aste, ma il ...

