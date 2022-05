Uomini e Donne, Federica Benincà svela il sesso del suo primo bebè (Di domenica 29 maggio 2022) Fiocco rosa per Federica Benincà! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna del calciatore Ettore Gliozzi ha svelato ai suoi follower di essere in attesa di una femminuccia! Federica ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto in cui ha rivelato il sesso del bebè: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Beninca? (@Federicabeninca) La Benincá è conosciuta al pubblico televisivo per essere stata corteggiatrice e successivamente scelta di Marco Cartasegna, all’interno della trasmissione Uomini e Donne. Le cose però non sono terminate nel migliore dei modi e dopo pochi mesi Marco e ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 maggio 2022) Fiocco rosa per! L’ex corteggiatrice di, compagna del calciatore Ettore Gliozzi hato ai suoi follower di essere in attesa di una femminuccia!ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto in cui ha rivelato ildel: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBeninca? (@beninca) La Benincá è conosciuta al pubblico televisivo per essere stata corteggiatrice e successivamente scelta di Marco Cartasegna, all’interno della trasmissione. Le cose però non sono terminate nel migliore dei modi e dopo pochi mesi Marco e ...

