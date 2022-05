Università Federico II, si chiude il primo anno di CoreAcademy: domani la consegna degli attestati (Di domenica 29 maggio 2022) Si conclude il primo anno di corso della CoreAcademy – Conversion and Resilience, l’Accademia nata dalla collaborazione dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II con KPMG Advisory, DXC Technology, Exprivia. “La CoreAcademy – si spiega in una nota – si propone di realizzare un’esperienza formativa orientata sulla costruzione di competenze, capitale umano e soluzioni, all’innovazione del servizio pubblico orientata alla ‘resilienza trasformativa del sistema economico’. La prima edizione si e’ focalizzata sull’ambito sanitario, raccogliendo la sfida e gli stimoli posti anche dalla crisi pandemica”. La cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli studenti si terra’ lunedi’ 30 maggio alle 9.30 presso l’Aula Magna – ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Si conclude ildi corso della– Conversion and Resilience, l’Accademia nata dalla collaborazione dell’Universita’Studi di NapoliII con KPMG Advisory, DXC Technology, Exprivia. “La– si spiega in una nota – si propone di realizzare un’esperienza formativa orientata sulla costruzione di competenze, capitale umano e soluzioni, all’innovazione del servizio pubblico orientata alla ‘resilienza trasformativa del sistema economico’. La prima edizione si e’ focalizzata sull’ambito sanitario, raccogliendo la sfida e gli stimoli posti anche dalla crisi pandemica”. La cerimonia didi partecipazione agli studenti si terra’ lunedi’ 30 maggio alle 9.30 presso l’Aula Magna – ...

