Advertising

PalermoToday : Un neonato è stato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato - unicornpolyglot : RT @tizzide: È accaduto di nuovo. Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, è stato abbandonato, avvolto in una coperta, dietr… - Tg1Rai : Siamo nel 2022 eppure accade ancora: a #Catania un #neonato è stato abbandonato per strada dentro una cesta. Il pic… - MessinaMag : Abbandonato pochi minuti dopo essere nato con il rischio che morisse: è stato questo il destino di un neonato salva… - FogliFabiana : RT @tizzide: È accaduto di nuovo. Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, è stato abbandonato, avvolto in una coperta, dietr… -

Ileralasciato in una cesta riempita con alcune coperte dietro a un muro diroccato in via Rametta, vicino all'ospedale Ferrarotto del capoluogo etneo. - Advertisement - Aveva il ...Istigazione al genocidio, organizzata dalla Russia come. a) Negazione dell'esistenza dell'...abbandonato in una cesta, salvato dai carabinieri. 'Già iniziata la gara di solidarietà" ...Il piccolo sta bene, ha trascorso una notte tranquilla. Lo hanno chiamato Germano il bimbo abbandonato ieri in via Rametta a Catania, salvato dai carabinieri avvertiti da una passante che ha sentito p ...Già partita la gara di solidarietà per l’affido, attivato anche il tribunale dei minorenni. La primaria che lo sta curando: «Difficile giudicare, forse chi lo ha abbandonato voleva per lui una vita mi ...