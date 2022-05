Ultime Notizie – Gp Monaco | diluvio a Montecarlo | gara sospesa

(Di domenica 29 maggio 2022) La direzione didel Gp diha esposto la bandiera rossa non facendo partire ladia causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine sono tornate ai box. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - corgiallorosso : #Oliveira: “Ho un contratto col Porto, ho onorato la Roma fino all’ultimo secondo. Ora mi riposo” - PianetaMilan : #ChampionsLeague , stimati i ricavi minimi: ecco quanto guadagnerà il @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Tesoretto #Milan - simcopter : RT @meteoredit: #29maggio Nuove conferme dai modelli #meteo sull'ondata di #caldo in arrivo proprio all'inizio di giugno. ??? ??? Le ultime… -

Il Sole 24 ORE

Poi, subito a casa a studiare per leverifiche dell'anno scolastico. Per Giulia in realtà non si tratta della prima partecipazione ad un certame letterario: "La mia professoressa delle medie, ...... perché Verstappen ha vinto letre gare mentre Leclerc, a fronte dei 77 punti raccolti dall'... questa naturalmente è una dellepiù sorprendenti nella classifica di Formula 1, con le ... Ucraina, ultime notizie. Esplosioni a Kharkiv, allarme aereo a Kiev. Mariupol, russi buttano ... Proprio per tenere accese le speranze di pace venerdì scorso a Catania è stata organizzata una partita di calcio tra ragazzi italiani e ragazzi ucraini arrivati negli ultimi mesi. Un modo per ...L'Amp Punta Campanella si conferma quindi un paradiso per gli uccelli marini. I monitoraggi degli ultimi anni, condotti insieme agli ornitologi dell'Associazione Ardea, hanno infatti registrato una ...