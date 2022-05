Sciopero scuola 30 maggio, Landini: “In piazza contro una riforma sbagliata. Inaccettabile una formazione fatta per pochi” (Di domenica 29 maggio 2022) “La Cgil sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola nello Sciopero di domani, lunedì 30 maggio”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022) “La Cgil sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dellanellodi domani, lunedì 30”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : SCUOLA IN SCIOPERO I fondi sono sempre in calo: l’incremento degli stipendi si paga con meno personale. E i concors… - SkyTG24 : #Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio: le cose da sapere - orizzontescuola : Sciopero scuola 30 maggio, Landini: “In piazza contro una riforma sbagliata. Inaccettabile una formazione fatta per… - _Biscot_ : @fossiFiga Al massimo la scuola ti chiama per confermare che sei in sciopero, sono CS ma vale la stessa regola degl… - InfinitoIsacco : RT @max77739508: Cari docenti, non sono uno di voi ma domani sarò al vostro fianco in piazza, perché il futuro parte da voi, dalla scuola.… -