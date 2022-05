Ruba pistola a guardia giurata e spara verso un bar | quattro feriti | due gravi

(Di domenica 29 maggio 2022)laa unae la usa per esplodere diversi colpi contro alcuni ragazzi davanti a un bar. É successo poco prima di mezzanotte a Qualiano, in provincia di Napoli. L'autore del gesto è stato identificato...

Advertising

infoitinterno : Far West nel Napoletano, ruba pistola a un vigilante e spara davanti a un bar: colpiti 4 giovani - infoitinterno : Sparatoria a Qualiano, 37enne ruba la pistola alla guardia giurata e spara davanti al bar: quattro feriti, due - infoitinterno : Ruba una pistola a una guardia giurata e ferisce 4 ragazzini nel Napoletano: due sono gravi. Arrestato - infoitinterno : Ruba pistola di guardia giurata e spara sui ragazzi al bar: 4 feriti, 2 sono molto gravi - infoitinterno : Napoli, ruba la pistola alla guardia giurata e spara davanti al bar: quattro feriti, due in gravi condizioni -

NAPOLI. Un uomo, nel Napoletano, ha prima sottratto laa una guardia giurata, minacciandola con un coltello. Poi, passando davanti a un bar, il "Nirvana Spritz", in sella a una bici elettrica, ha sparato contro un gruppo di ragazzi. E' successo a ...Marco Bevilacqua, 37 anni, di Torre Annunziata , aveva con se un coltello e lo ha utilizzato per minacciare un vigilante e portargli via la. Poi in sella ad una bici elettrica ha esploso ...Un altro è stato dimesso, è un quarto ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Poi, passando davanti a un bar, il «Nirvana Spritz», in sella a una bici elettrica, ha sparato contro ...(Corriere del Mezzogiorno) Ruba una pistola a una guardia giurata e ferisce 4 ragazzini nel Napoletano: due sono gravi. Arrestato Il responsabile sarebbe stato picchiato dal gruppo di ragazzi che ieri ...