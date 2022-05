Roland Garros 2022, Nadal: “Sempre difficile affrontare Djokovic, ma sono pronto” (Di domenica 29 maggio 2022) “Ho vinto una partita difficile”. Rafael Nadal è intervenuto così in conferenza stampa al termine della grande battaglia durata cinque set contro Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. “Fisicamente sto bene, non credo che questa partita mi abbia stancato troppo. La cosa positiva è che ho chiuso il match in modo aggressivo e ribaltando tutto quando ero più vicino alla sconfitta. Ho vissuto una giornata fantastica al Roland Garros. Vincere in cinque set è Sempre positivo” Lo spagnolo, grande tifoso del Real Madrid, era presente ieri allo stadio di Parigi in occasione della finale di Champions: “Non ero alla festa, perché la partita è finita quasi a mezzanotte. Ma voglio ringraziare Real Madrid e UEFA per avermi invitato. Era la ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Ho vinto una partita”. Rafaelè intervenuto così in conferenza stampa al termine della grande battaglia durata cinque set contro Auger-Aliassime agli ottavi di finale del. “Fisicamente sto bene, non credo che questa partita mi abbia stancato troppo. La cosa positiva è che ho chiuso il match in modo aggressivo e ribaltando tutto quando ero più vicino alla sconfitta. Ho vissuto una giornata fantastica al. Vincere in cinque set èpositivo” Lo spagnolo, grande tifoso del Real Madrid, era presente ieri allo stadio di Parigi in occasione della finale di Champions: “Non ero alla festa, perché la partita è finita quasi a mezzanotte. Ma voglio ringraziare Real Madrid e UEFA per avermi invitato. Era la ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Auger-Alassime lotta fino al quinto set, ma dopo quasi 4 ore e mezza è ancora Nadal ad avere la meglio ?????????? Il report d… - ARCH_and_CRAFT : Immaginate al roland garros una finale djokovic Vs Medvedev? -