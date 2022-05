Reagiscono alla rapina in via Caracciolo e fanno arrestare gli aggressori (Di domenica 29 maggio 2022) I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina un 27enne e un 25enne di origini algerine. Secondo le ricostruzioni, i due hanno rubato marsupio e cellulare a due persone in via Caracciolo e sono fuggiti. Le vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando via a una violenta colluttazione. Una pattuglia è stata attirata da alcuni passanti ed è intervenuta. Per una delle vittime è stata chiamata un’ambulanza e i medici dell’ospedale San Paolo di Napoli hanno prescritto 7 i giorni di prognosi. I due rapinatori sono stati portati in carcere, dove sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato perun 27enne e un 25enne di origini algerine. Secondo le ricostruzioni, i due hanno rubato marsupio e cellulare a due persone in viae sono fuggiti. Le vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando via a una violenta colluttazione. Una pattuglia è stata attirata da alcuni passanti ed è intervenuta. Per una delle vittime è stata chiamata un’ambulanza e i medici dell’ospedale San Paolo di Napoli hanno prescritto 7 i giorni di prognosi. I duetori sono stati portati in carcere, dove sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

