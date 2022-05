"Non l'ho potuto vedere". Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In, una frase fa precipitare tutto (Di domenica 29 maggio 2022) Momento di commozione a Domenica In. Mara Venier si è commossa parlando con la vedova di Stefano D'Orazio, ex componente dei Pooh. In studio sono stati ripercorsi gli ultimi giorni di vita di d'Orazio scomparso prematuramente due anni fa. "Ci siamo accorti che qualcosa non andava quando a mia sorella è venuta la febbre", ha raccontato la vedova Tiziana Giardoni. Poi il momento di fare i conti con la realtà: quando hanno scoperto di essere positivi al Covid: "Siamo risultati positivi anch'io e Stefano, lui inizialmente stava bene, parlava al telefono con gli altri componenti dei Pooh e diceva ‘ho semplicemente il Covid'". Purtroppo il virus se l'è portato via. "Avendo ilCovid anch'io, non l'ho più potuto vedere… mai, mai, mai. E' stata una cosa veramente crudele", ha aggiunto la Giardoni. E Red ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Momento di commozione aIn.si è commossa parlando con la vedova di Stefano D'Orazio, ex componente dei Pooh. In studio sono stati ripercorsi gli ultimi giorni di vita di d'Orazio scomparso prematuramente due anni fa. "Ci siamo accorti che qualcosa non andava quando a mia sorella è venuta la febbre", ha raccontato la vedova Tiziana Giardoni. Poi il momento di fare i conti con la realtà: quando hanno scoperto di essere positivi al Covid: "Siamo risultati positivi anch'io e Stefano, lui inizialmente stava bene, parlava al telefono con gli altri componenti dei Pooh e diceva ‘ho semplicemente il Covid'". Purtroppo il virus se l'è portato via. "Avendo ilCovid anch'io, non l'ho più… mai, mai, mai. E' stata una cosa veramente crudele", ha aggiunto la Giardoni. E Red ...

