Nettuno, 19enne scompare in mare: ricerche in corso (Di domenica 29 maggio 2022) Nettuno – Si tuffa in acqua e scompare. Sono in corso da ore le ricerche di un 19enne che si è recato in spiaggia a Nettuno con i suoi amici nel pomeriggio di oggi, 29 maggio. Il ragazzo stava nuotando insieme a un amico all’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie ma a causa del mare mosso i due hanno iniziato ad avere difficoltà a tornare a riva. Subito sono accorsi i loro amici e i bagnini dello stabilimento “il gabbiano”, ma sono riusciti a salvare solo un ragazzo. Da ore si cerca il 19enne. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero e i sommozzatori e la Capitaneria di porto di Anzio con una motovedetta. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettunoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– Si tuffa in acqua e. Sono inda ore ledi unche si è recato in spiaggia acon i suoi amici nel pomeriggio di oggi, 29 maggio. Il ragazzo stava nuotando insieme a un amico all’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie ma a causa delmosso i due hanno iniziato ad avere difficoltà a tornare a riva. Subito sono accorsi i loro amici e i bagnini dello stabilimento “il gabbiano”, ma sono riusciti a salvare solo un ragazzo. Da ore si cerca il. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero e i sommozzatori e la Capitaneria di porto di Anzio con una motovedetta. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Advertising

ilfaroonline : Nettuno, 19enne scompare in mare: ricerche in corso - ClementeUol : Nuota con l'amico e sparisce tra le onde, in corso le ricerche di un 19enne a Nettuno - rep_roma : Nuota con l'amico e sparisce tra le onde, in corso le ricerche di un 19enne a Nettuno [aggiornamento delle 20:09] -