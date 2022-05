(Di domenica 29 maggio 2022)in volo nel: si sonoe ledi unpasseggeri con 22, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. Il velivolo, impegnato in un volo interno da Pokhara a Jomsom, era diretto in una zona montuosa del. Ne danno notizia le autorità governative locali e la compagnia aerea, spiegando che l’passeggeri della Tara Air era decollato dall’aeroporto di Pokhara alle 9.55 ore locali. E sarebbe dovuto atterrare a Jomsom alle 10.20. Iperò, riferiscono le autorità locali, si sonopochi minuti dopo il decollo.sparisce dai ...

Advertising

infoitinterno : Nepal, mistero ad alta quota: persi i contatti radio e le tracce radar di un aereo con 22 persone a bordo - SecolodItalia1 : Nepal, mistero ad alta quota: persi i contatti radio e le tracce radar di un aereo con 22 persone a bordo… -

Secolo d'Italia

, ildel volo scomparso Il piccolo aereo stava volando dalla città turistica di Pokhara, a circa 200 km a nord - ovest della capitale, Kathmandu, a Jomsom, a circa 80 km a nord - ovest. ..." Il successo di questa edizione di Finale for, per la prima volta a Finalmarina, conferma ... la vicepresidente della Liguria non ha fattodi non condividere la battaglia per rendere l'... Nepal, mistero ad alta quota: persi i contatti radio e le tracce radar di un aereo con 22 persone a bordo Ne danno notizia le autorità governative locali e la compagnia aerea, spiegando che l’aereo passeggeri della Tara Air era decollato dall’aeroporto di Pokhara alle 9.55 ore locali. Il velivolo, impegna ...È un percorso popolare tra gli escursionisti stranieri che percorrono i sentieri di montagna e anche con i pellegrini indiani e nepalesi che visitano il venerato tempio di Muktinath Si sono persi i co ...